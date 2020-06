AMLO confirma renuncia de Mónica Maccise al Conapred; «no debió convocar a ese foro»

En la conferencia mañanera de este viernes 19 de junio en Morelos, el mandatario federal confirmó que Maccise sí presento su renuncia y precisó que la misma será aceptada hoy.

Aclaró que si bien no estuvo involucrado en la decisión, sí fue un error de la otrora directora del Conapred haber convocado al foro «¿Racismo y/o clasismo en México» con la inclusión del comediante Chumel Torres.

«Yo creo que cada quien es libre. Lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando. No se debió convocar a ese foro y quienes no compartan la política de transformación, pueden decidir no trabajar en el gobierno»AMLO. Presidente de México.