A buen pulso continua la liga de voleibol local

La noche de hoy termina una jornada de la semana más en la liga municipal de voleibol, y en seguida te dejamos con una galería de imágenes con lo mejor de lo que se ha visto en la segunda semana de la temporada 2020 que dirige José Arturo Elizalde.

Jornada en la que fueron protagonistas los equipos, presentándose de manera oficial para el resto de la campaña, con sus alineaciones titulares, tanto de la primera y segunda fuerza femenil y de la primera fuerza varonil.

Así como también, te dejamos con los horarios completos de los duelos que se juegan la noche de hoy en las canchas del gimnasio Beto Estrada.

JUEVES 5 DE MARZO.

HORA EQUIPO VS EQUIPO CATEGORÍA

7:30 SUTSGE VS PANTERS 2ª FEM

8:30 PARRITA VS UPN 1ª FEM

9:30 POTRAS VS BURÓCRATAS 1ª FEM