A mi me tocó bien duro: J Balvin revela que tiene Covid

PUBLICIDAD

JBalvin se recupera del coronavirus. El cantante colombiano de reguetón fue uno de los premiados en los Premios Juventud 2020, una ceremonia en la que participó desde casa por motivos de seguridad y en la obtuvo cinco premios. En su discurso de agradecimiento, la estrella reveló que contrajo la COVID-19 y que aún se está recuperando de la enfermedad que le tocó «bien duro».

Tras recibir el premio al ‘Video con el mensaje más poderoso (mensaje social)’ por su canción Rojo, el ‘reguetonero’ conectó su cámara web y confesó ante todo el mundo que el COVID-19 le ha golpeado de lleno, y actualmente está intentando recuperarse en aislamiento, cosa que no le está resultando nada fácil.

Me siento muy agradecido. En éste momento a duras penas estoy saliendo del COVID-19. Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro».

Me siento muy agradecido. En éste momento a duras penas estoy saliendo del COVID-19. Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro».

Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud», continúa el cantante.

Que se cuiden, que no se piensen que esto es un chiste. El virus como tal sí existe, y es muy peligroso», sentenció Balvin haciendo alusión a las muchas teorías conspiranoicas que aseguran que el COVID-19 no existe y es una manipulación de los gobiernos.

La gente joven es actualmente la más afectada por el coronavirus debido al número de contagios. Aislado en su casa de Medellín tras dar positivo en COVID, J Balvin está haciendo todo lo posible no sólo por superar el virus sino por evitar que otros pasen por su misma situación. Y los fans, rápidamente, le han mostrado su apoyo incondicional en las redes.