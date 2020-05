Abandonan a abuelita con Alzheimer

La mujer de 79 años tuvo 7 hijos, creó a otros 3 que no eran de ella, y solo una se ocupa en atenderla, pero no tiene recursos para su manutención

FRONTERA., COAH.-Desamparada vive una madre de familia de 79 años de edad quien padece Alzheimer y no cuenta con recursos económicos para alimentarse de forma adecuada, toda vez que solo una de sus hijas le da atención, pero ella sola no cuenta con la economía necesaria para atenderla como es debido.

Mireya García Aguilera, dijo que su madre tuvo 7 hijos e incluso fue buena y creó 3 más, pero nadie acude a verla ni mucho menos se ocupan de ella, aun y cuando viven de manera holgada y tienen recursos económicos para apoyarla.

“Yo acudí al Juzgado de lo Familiar para solicitar que me dieran la custodia de mi madre María Carmen Aguilera Pérez, ya que está enferma, vive solita y yo no puede acudir todos los días a verla, ya que hace un mes me operaron y no he podido quedar bien”.

La señora Mireya relató que su madre recibe una pensión, pero no es suficiente para adquirir alimentos que la nutran, tampoco completa para adquirir su medicamento de nombre Memantina, el cual es usado para retrasar los síntomas de la enfermedad.

“Dialogué con mis hermanos y les dije que estaba yo sin trabajar y no tenía recursos para comprar el medicamento de mi madre, ellos me dijeron que no podían ayudarme además de que aseguraron que realizaría un gasto inútil porque la enfermedad de mi madre no tiene cura”.

La afectada aseguró que su mamá vive sola en la casa marcada con el número 409 de la calle Melquiades Ballesteros en la colonia Occidental, razón por la que le pidió a sus hermanos que la cuidaran, e incluso, una de sus hermanas le dijo que le cobraba 800 pesos diarios para encargarse de la señora Carmen, lo cual consideró una falta de respeto.

“Yo no tengo dinero y ellos lo saben, pedí la custodia de mi mamá pero no me recibieron los papeles porque me exigían que la llevara con un médico para que certificara su enfermedad, sin embargo no tuve los más de 6 mil pesos que me cobraban y no la llevé, les dije que contaba con la certificación del IMSS pero no la quisieron aceptar, por lo que estoy desesperada”.

Mireya dijo que espera que las autoridades obliguen a sus hermanos a ver y cuidar a su madre, considerando injusto que mientras tiene hermanas que cuentan con la economía para atenderla, la señora se encuentre abandonada, viviendo de manera precaria porque nadie acude a verla.

“El diez de mayo vinieron, le trajeron un botecito de medio litro de caldo, se quedaron 10 minutos y se fueron, esto es muy triste, por eso quiero que las autoridades vean este caso de abandono que vive mi madre e intervengan, ya que es injusto que ella sí tuvo amor para 10 hijos y ahorita se ve sola y sin alimento”.