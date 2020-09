Abonaría AHMSA 30mdp a Canacar

PUBLICIDAD

Es urgente la asociación entre AHMSA y Villacero, el aumento en el plazo crea incertidumbre pero ya se hicieron negociaciones y se espera que esta vez se cumplan los compromisos que es pagar de 28 a 30 mil pesos por semana exclusivamente al sector transportista de lo contrario no podrán trasladar el acero a los diferentes destinos.

Gerardo Bortoni Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga mencionó que todo mundo esperaba una respuesta para el día 18 de septiembre que era la fecha límite para la celebración del contrato.

Con la noticia de prórroga, continúa la situación de incertidumbre de que es lo que pasará en los siguientes tres meses, esperan que no llegue a tanto tiempo y que la asociación sea anticipada.

Como plazo se firmó 3 meses adicionales, eso puede ser algo que si de alguna manera Altos Hornos puede seguir solventando los gastos del día al día, pusieran llegar con limitaciones que se tienen, pero llegar al término de los 90 días.

El día de ayer estuvieron en reunión con directivos de Altos Hornos se vio el tema el transporte, llegaron a una negociación que esperan que se cumplan, en dicha reunión solo estuvo Gerardo Bortoni como Presidente de la Canacar y un transportista.

Durante el mes de septiembre se tendrá el pago puntal semanal, pagarán de las semanas atrasadas a la reciente, Gerardo Bortoni dijo que serán entre 28 y 30 millones de pesos exclusivamente para el sector del transporte.

“No se garantizó el avance en las semanas, como mínimo durante el mes se tendrá el pago seguro, considero que será con recursos propios, tenemos que hacer el esfuerzo y tratar de sacar a la empresa pero sí es un sacrificio lo que se hace por parte de proveedores”, comentó.

El transporte es el último eslabón de la cadena productiva del acero, si no se tiene de nado sirvió la manufactura del producto, pero otro tema es que se tiene que ver los temas como normalmente se han visto, el resto de las cámaras se manejaba en las reuniones de los miércoles.

El presidente indicó que fueron puntales con representantes de Ahmsa, se explicó la situación, les dijo que estaban en el límite y si el pago no se hacía la gente no podía continuar dando el servicio, no es que no quieran sino que ya no existe el dinero en los bolsillos.

Dijo que en estos tres meses es factible que más empresas cierren por no poder soportar la situación económica, ya pasó con los meses anteriores y tal vez no sean empresas directamente proveedoras de Ahmsa sino del comercio periférico que gira alrededor de la económica de Ahmsa.

Proceder legalmente en el tema del transporte es complicado, los montos de adeudo son elevados, pero los plazos no son como en el resto de los proveedores, si se llegara a complicar la situación se puede negociar, pero mientras esté operando el transporte es esencial.