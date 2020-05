Abrirán restaurantes el jueves “sin hacer mucho show en redes sociales”

PUBLICIDAD

Sin autorización oficial del Sub Comité de Salud, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Monclova, anunció la apertura de restaurantes a partir de mañana jueves.

A través de un audio que circula en grupos de WhatsApp, José Eduardo Arellano Suárez, pidió a los socios de la CANIRAC Monclova, abrir “discretamente” sus negocios a partir de mañana, “sin hacer mucho show” para no ser molestados.

En el audio dice a los socios: “Nos autorizan abrir el jueves, pero para no tener bronca, se me pide no hacer mucho show en redes sociales, no pongan nada en redes sociales ahorita, si quieren pónganle afuera, ‘Ya abrimos’, y ya a partir del lunes si quieren pueden ponerlo en redes”, señala en el audio Arellano Suárez.