Acabaría coronavirus utilidad de transporte

PUBLICIDAD

“El Coronavirus nos va a acabar de matar, lo empezó la recesión económica, ahorita máximo van tres o cinco pasajeros, la utilidad ha bajado hasta un 60 por ciento y si la psicosis arrecia ahora sí que quedaremos en ceros”, manifestó Mauro Saucedo, líder de las rutas municipales.

Señaló que hasta el momento no les han dado instrucciones por parte del Ayuntamiento, aseguró que el día de hoy tendrá una reunión con las autoridades para que les orienten sobre el tema y también hablar sobre la crítica situación por la que atraviesan.

Destacó que el servicio no se está suspendiendo por el COVID-19, sino por la falta de usuarios, “tampoco la gasolina, hay un diésel que nos ofrecen barato y es de Monterrey, se trata de que la gente no tiene dinero, no sale”.

“Antes de que existiera la amenaza del coronavirus, nosotros ya estábamos a punto del colapso, por eso decimos que si empieza una pandemia sería el acabose, ahora también adelantaron las vacaciones de los estudiantes y menos pasajeros”.

Indicó que incluso hay menos unidades que andan en circulación, “son 250 y ahorita solo hay en circulación 150, esto está crítico”.