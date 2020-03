¿Acabó el amor? Yalitza Aparicio y su novio borran sus fotografías juntos

PUBLICIDAD

Luego de que la ex pareja de André Montes, hiciera unas fuertes revelaciones de supuesto maltrato de parte de novio de Yalitza Aparicio, tal parece que eso afecto la relación entre la famoso y su novio, pues ambos borraron de sus perfiles las fotos donde aparecían juntos.

La relación entre Yalitza Aparicio y André Montes iba en orden hasta que la ex pareja del joven, Wendy Ahumada; en entrevista para TV Notas asegurara que éste era un padre irresponsable y un hombre violento, pues en algunas ocasiones la agredió física y psicológicamente.

“Una vez me bajó de las escaleras de los pelos, no recuerdo ni por qué se enojó. Pero después se arrepintió, me pidió perdón y me prometió que ya no lo volvería a hacer… aunque sí lo volvió a hacer”, contó Wendy Ahumada.

A pesar de que Yalitza Aparicio no se pronunció al respecto, en sus redes sociales dieron indicio que terminó su relación amorosa; pues éste borró todas las fotos que tenía con la actriz y ambos se dejaron de seguir en las rede sociales.

Yalitza Aparicio, quien alcanzó la fama internacional tras protagonizar “Roma”, ha sido reservada con su vida privada; sin embargo, el joven de nombre André Montes Fuentes compartió en redes sociales imágenes en donde muestra su amor con la actriz oaxaqueña.

En la cuenta de Instagram, el hombre que se describe como estudiante de Odontología de la UNAM publicó fotografías en donde aparece junto a la nominada al Oscar y asegura que es la “mujer que le robó el corazón”.