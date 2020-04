Aclaran ‘agresión’ en centro de drogadictos

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.- Después de que por medio de redes sociales se realizara una denuncia de supuesto abuso de autoridad de los encargados del centro de rehabilitación “Escudo de Salvación”, el Director del centro Erik Alfaro dijo que ese video salió a la luz por medio de represalias de un ex empleado que fue despedido, ya que los hechos sucedieron hace cuatro meses cuando se trataba de someter a un interno que llegó drogado y este reaccionó violentamente.

“Es de hombres aceptar lo que uno hace y si soy yo el del video, pero yo solo respondí a una agresión del joven que se encontraba muy drogado y de manera violenta comenzó a golpearme, ya se dialogó con él y su familia para aclarar todo lo sucedido y ellos entendieron lo que paso”.

Erik Alfaro dijo que el video está editado y cortado para hacer creer a la gente que él estaba golpeando al interno, pero ya el mismo joven aceptó que eso sucedió hace cuatro meses cuando recién ingreso al centro de rehabilitación, día en que se encontraba bajo los influjos de las drogas y muy molesto porque su familia lo ingresó al centro para apoyarlo.

Por su parte el joven “Héctor N”, quien aparece en el video negó que vaya a interponer una denuncia en contra del personal del centro, asegurando que gracias a ellos está saliendo adelante y teniendo una vida libre de toda adicción y mal comportamiento. “Yo quise agredir al director, me le fui a golpes y me le fui encima, ellos me sometieron y me integré al grupo, doy gracias a Dios de haber llegado aquí en el centro, ya que tenía más de 20 años en las adicciones y ahora sé lo que es vivir limpio y libre de toda adicción”.

Los internos aseguraron que dentro del centro llevan una vida buena, ya que se les alimenta y llevan apoyo psicológico y espiritual, pues incluso cuando tienen un mal sentimiento, una hermana les da a conocer la palabra de dios para ayudarlos a salir adelante.

Erik Alfaro dijo que cuando un centro de atención da un buen servicio son los mismos familiares de los internos quienes lo recomiendan, razón por la que siempre ha procurado que los internos lleven una atención integral, así como alimentación vigilada por nutriólogos y pláticas con orientadoras y psicólogas que les permiten reintegrarse a la vida.

Los jóvenes que fueron miembros del centro aseguraron que están agradecidos con sus familias por haberlos apoyado ingresándolos en el centro, ya que gracias a ellos pudieron salir de las adiciones en las que estuvieron inmersos por varios años, pero gracias a las terapias y a la inclusión a la vida espiritual, pudieron salir adelante e iniciar una nueva vida.