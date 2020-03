Actriz de cine para adultos dice que tendrá sexo con el científico que halle cura para coronavirus

Una estrella del cine para adultos en Rusia acaba de lanzar un reto, que sin duda será irresistible para muchos…

Lola Taylor, (Iyubov Bushueva en realidad), dijo que tendrá intimidad con el primer científico que halle la cura para el coronavirus.

Actualmente Lola se encuentra en cuarentena, en Moscú, Rusia, y harta del confinamiento pidió que se halle la cura del Covid-19 lo más pronto posible.

Por ello, a la joven de 27 años se le ocurrió anunciar a través de su Instagram que la primera persona que encuentre una cura ante este virus, será el elegido para tener intimidad con ella.

Sus seguidores en redes sociales enloquecieron, y aseguraron que esa “es la forma de motivar a los jóvenes científicos a inventar una vacuna”.

La famosa estrella de cine para adultos Sophie Anderson fue elogiada por sus fans, y es que la joven compartió en sus redes sociales un video de ella misma, en donde muestra la forma correcta de lavarse las manos.

Let’s all help each other and take down the coronavirus #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/OsiOJoihvo

— Sophie Anderson (@SophieASlut) March 11, 2020