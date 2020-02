Acusa familia desalojo ilegal

PUBLICIDAD

Una pareja de ancianos denunció que fue víctima de desalojo ilegal por parte de la funcionaria Elisa Maldonado, quien con ayuda de un trascabo demolió parte de su barda, además de ordena la detención de los inquilinos.

Fue la mañana del martes cuando la funcionaria llegó con un trascabo a la Calle Sección 147 número 1501 de la comunidad de San Francisco, ubicada en la parte trasera de la colonia Los Bosques y comenzaron a tumbar la cerca de púas que Raymundo Corona Villarreal había instalado.

El señor Raymundo les preguntó el porqué de las acciones y solo respondieron que traían una orden oficial, más no mostraron la orden de un juez, motivo por el que el padre de familia se negó a darles el paso.

“Elisa Maldonado era la que traía el documento, pero no me quería enseñar, yo les dije que estaban violando mis derechos y que no entraban aquí sin una orden de un juez porque era mi casa, además no querían escuchar sobre las escrituras que yo tengo o si tenía razón o no”.

Aunque Raymundo de 70 años de edad estaba tranquilo, Elisa ordenó que lo subieran al trascabo, él seguía pidiendo que lo escucharan ya que tiene varias operaciones en el estómago debido al cáncer que lo aqueja.

Su esposa Alma Rosa Valdés de 70 años observaba lo que ocurría y tomaba fotografías con su celular ya que los oficiales los amenazaron apuntándoles con sus armas, su hija María Aglae Corona Valdés de 37 años se encontraba en el automóvil de la familia, sin poder moverse debido a la parálisis cerebral

Cabe señalar, las autoridades querían mover el vehículo con el trascabo sin respetar sus derechos y sin importarles la condición de María Aglae. Los elementos tomaron a Raymundo de los brazos y lo esposaron por “faltar a una autoridad”, luego un policía lo subió a una unidad y lo llevó detenido a los separos municipales.

Al llegar, la encargada les preguntó el motivo por el que lo detuvieron y al no encontrar un motivo, lo dejó en libertad. Sus abogados José Luis Rodríguez y César Rolando Rodríguez, preguntaron en el Ministerio Público si había una orden de desalojo y descubrieron que no había nada al respecto.

“Ellos dijeron que no habían emitido ninguna orden para que ingresaran de esa forma a su domicilio, la señora Elisa Maldonado no es la autoridad competente para hacerlo, no es un juez de primera instancia, lo estaban haciendo a la mala”, señaló José Luis Rodríguez.

La familia interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público por abuso de autoridad y ante la Comisión de Derechos Humanos, con el fin de no pasar por otro mal trago y salvaguardar la integridad de su hija María Aglaé.