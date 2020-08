Acusan a estudiante de intento de suicidio

PUBLICIDAD

La familia de Carlos Joel Garza Marines, apelará sentencia del juez y buscan que no se siga difamando con el supuesto intento de suicidio del joven, hace más de un año cayó de un juego en Six Flags y luego de 18 operaciones, ya puede caminar con andadera.

Carlos fue a hablar con el juez a la Ciudad de México en febrero del presente año, explicó cómo se cayó del juego y la autoridad no le creyó, prefirió escuchar la versión de la maestra que acudió al viaje, quien señaló que el joven se quería suicidar.

“Yo estaba ahí y la monja le dijo que no vio cuando se cayó, tampoco estaba cerca del lugar, el juez le preguntó el porqué de dicha declaración y ella respondió que eso había dicho una niña, a la cual no conocía para nada”, dijo su padre Carlos Garza.

Aun así, no le creen a Carlos lo que dice y la sentencia del juez se dio el pasado domingo, fue que el error fue del menor por haberse caído, por lo que la familia apelará la decisión de la autoridad y que no se difame al joven.

Desde el 22 de febrero cuando cayó de la “Rueda India” en Six Flags, Carlos ha sido sometido a 18 operaciones en sus dos piernas, el daño más grave fue en la izquierda en la cual le pusieron un injerto de hueso de 15 centímetros y una placa que sobre sale de su piel.

“Nosotros haremos hasta lo imposible para que mijo pueda caminar normal, sabemos y de antemano nos dicen, Carlos va a quedar con secuelas, no sabemos a qué grado, pero no es cierto que está paralítico”, comentó la señora Teodora Marines en agosto del 2019.

Ahora, Carlos utiliza andaderas para poder trasladarse, un presente a la que la familia aspiraba desde hace un año, aún queda camino por recorrer y es posible que dentro de dos meses más, sea sometido a otra operación.

Hasta el momento, el seguro de la empresa de Six Flags ha pagado los gastos médicos del joven y esperan que siga siendo así luego que el juez fallara en contra de Carlos, quien continuó sus estudios en el CBTis 36 y recientemente fue aceptado en el Instituto Central Coahuila, aunque repetirá año.

La familia ya no se acercó con la directora del Colegio Guadalupe Victoria, María Teresa Bastida y buscan que no se siga repitiendo el supuesto intento de suicidio de su hijo, el cual consideraron una vil mentira.