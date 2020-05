Acusan a exobreros de desestabilización

PUBLICIDAD

Castaños Coah.-El Secretario del Sindicato de Trabajadores de Inmagusa Alfredo Marines Carreón informó que el paro laboral fue falsa alarma por parte de dos ex trabajadores, al momento entre los empleados existe paz laboral, dijo que la próxima semana se dará el pago a 700 ex obreros y “les viene buena lana”.

Fue el pasado jueves por la mañana cuando se reflejó el depósito de la Caratula Fiiscal del 2019, a través de redes sociales los cibernautas estaban inconformes por lo poco que se les había otorgado, inclusive se les había convocado para un paro laboral ya que nadie había recibido lo que se les había prometido.

El mismo jueves por la noche, a la entrada del turno de tercera dos hombres ex obreros de la empresa, entre ellos el ex delegado sindical Diego Minor, mismo que señaló que los estaban prohibiendo la salida de los trabajadores y que se les tenia amedrentados con el fin de que no se unieran a la huelga.

Lo anterior fue dicho por Marines Carreón quien explicó que esto era totalmente falso, pues entre los trabajadores existía paz laboral, no había inconformidad y todos entraron a trabajar por su propia voluntad.

Comentó que la presencia de los cuerpos policiacos fue por la contingencia del COVID-19 ya que no se tienen permitido la aglomeración de personas y además estas dos personas “que son ex trabajadores y no tienen nada que andar reclamando” según a palabras del secretario estaban obstruyendo la carretera 57.

Finalmente informó a todos los ex trabajadores, que durante los días 22 y 23 de mayo, es decir la próxima semana se les estará hablando para darles un número de cuenta a donde se les depositar el pago de las utilidades, y ellos lo podrán cobrar directamente en el banco.

“Son 700 ex trabajadores a quienes se les depositaran las utilidades, es claro que si trabajaron todo el año pasado, les llegará la misma cantidad que los que están activos, comoquiera se les va a dar una buena lana, que les vendrá bien para la contingencia y el desempleo” mencionó