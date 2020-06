Adele envía mensaje sobre asesinato de George Floyd

Es importante que no nos desanimemos, ni manipulemos en este momento. Se trata de racismo sistemático, se trata de violencia policial y se trata de desigualdad. ¡Y esto no se trata solo de Estados Unidos! El racismo está vivo y bien en todas partes. De todo corazón me solidarizo con la lucha por la libertad, la liberación y la justicia”, añadió la intérprete de Rolling in the Deep en una historia de su cuenta de Instagram.