Adheridos al IMSS no tendrán INSABI

Pacientes deben firmar una hoja confirmando que no tienen seguridad social con tal recibir atención médica en el Hospital Amparo Pape, debido a que se bloqué el programa que se tenía en el Seguro Popular. El director indicó que esto hará que no disminuyan los medicamentos en farmacia como en ocasiones anteriores.

Ángel Cruz García, dio a conocer que con el cambio al Instituto Nacional de Bienestar (Insabi), se sigue atendiendo al usuario pero creó confusión, ya que exigen de forma prepotente el servicio a los médicos. El personal les pide presentar una identificación con foto, CURP y acta de nacimiento, y después investigarán si son o no derechohabientes.

“Deben firmar para nosotros dirigir la atención médica al usuario que no tienen ningún tipo de seguridad social, lamentablemente hay personas que no lo hacen y aunque tienen IMSS o ISSSTE, quieren la atención en el hospital y les quitan ese derecho a las personas más necesitadas”.

Actualmente, el hospital cuenta con los insumos suficientes y farmacia está al 80 por ciento de su capacidad, sin embargo, hubo casos en que las personas pedían el número de afiliación de alguien más y llegaron a tener una disminución del 20 a 30 por ciento de medicamentos.

“Si no nos dan un programa correcto y rápido para verificar que la persona no tiene seguridad social, seguramente el insumo que tenemos se nos agotará de forma más rápida y no podremos llevar un control adecuado”.

Invitó a la ciudadanía a tener cordura y exigir a sus respectivas instituciones que les den el servicio, en lugar de acudir al Hospital Amparo Pape. Si se demuestra que son derechohabientes del Seguro Social o ISSSTE, les generará un costo.