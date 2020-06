Adolescente mamá de bebé con Covid

PUBLICIDAD

El recién nacido positivo al Covid-19 pasará aislamiento en el primer piso de la Clínica 7 del Seguro Social, tuvo un bajo peso ya que nació a las 34 semanas de gestación, la madre adolescente fue dada de alta; la Jurisdicción Sanitaria reporta que no es el primer caso en el estado.

El bebé nació en el Instituto Mexicano del Seguro Social luego que los doctores le practicaran una cesárea con éxito a su madre positiva a Covid-19, no presentaba síntomas anteriormente, desafortunadamente salió contaminado. Se encuentra hospitalizado por el bajo peso que tuvo al nacer debido a las 34 semanas de gestación.

Se está valorando la forma de contagio de la madre al bebé, pues el comité científico de la región había asegurado que esto no podía pasar ya que la placenta lo protegía.

«Es un virus nuevo del cual no se tiene mucha información, no sabemos si pasó a través de la placenta aunque eso es muy raro, no es el primer caso que se presenta en el estado. Esto no ocurrió por un error protocolario de la cesárea, ya lo hemos dicho, la mujer embarazada como adultos mayores corren riesgo «, mencionó Faustino Aguilar Arocha.

El bebé tendrá que estar aislado en incubadora como cualquier otro paciente, se encuentra ubicado en el primer piso uno de la Clínica 7, se le trata y revisa constantemente para mejorar su estado de salud; la madre ya fue dada de alta y se encuentra en reposo en su domicilio.