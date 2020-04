Afecta cuarentena las emociones

PUBLICIDAD

El psicoterapeuta Alejandro Martínez habló sobre el impacto psicológico de la cuarentena y como reducirlo, pues ya empiezan los efectos emocionales en las personas

El estar confinados, estar en las viviendas de una manera obligatoria por la contingencia provoca ansiedad, episodios de pánico y efectos emocionales que pueden alterar una adaptación en las actividades normales.

Hay que buscar que se puede hacer en casa, esto es una regresión, episodios infantiles porque no es lo mismo estar en casa por cuenta propia, unas vacaciones o un fin de semana a estar obligados por la contingencia estar en casa.

Sentirnos obligados, la incertidumbre que provoca la contingencia, todos tenemos miedo y es razonable, porque es desconocido y ante esto se tiene una reacción natural del miedo, que puede paralizar emocionalmente, cuando no hay una manera de entender el peligro puede aumentar al pánico que es un estado emocional alterado, donde se siente morir la persona.

Emocionalmente sus efectos por estar en aislamiento provocara la regresión, el resultado está dentro de la misma familia, la ansiedad aumenta la tensión, se descarga en actos que pueden ser agresividad”, comentó el psicoterapeuta.

Quien se encuentre con mayor fortaleza emocional se puede adaptar a esta difícil situación, es recomendable por salud mental no seguir deliberadamente a través de redes sociales la información que genera sensación de miedo extremo, porque cualquier cosa lo asocia con su miedo y esto puede ocasionar un mayor problema, explicó que la sociedad debe estar informada pero solo con fuentes confiables.

Hay personas que han sentido los síntomas del covid-19, dijo que hay un motivo real, el miedo está justificado pero se puede alear a la fantasía de cada individuo y lo puede magnificar, hay personas que por sus características pueden magnificar y creer que le va a pasar, que se va a contagiar, tener pensamientos paranoicos, ahí es donde se complica porque la energía emocional está centrada en ese temor al que le está dando más poder.

Otra consecuencia extrema, sería la depresión, si se detecta hay que ponerse en contacto con un especialista de la salud mental que posiblemente no verá en persona pero si por video llamada, llamada telefónica, para que la persona habla y descargue a través del habla lo que está sintiendo.

Dijo que é sigue trabajando por video llamada, comentó que no se ha incrementado el número de paciente más que lo normal, pero muchas veces por no saber identificar que necesitan un tratamiento no ven la posibilidad de ver a un especialista.

“Poder informar, compartir que es importante que lo hagan es el inicio, la gente trata de negar, cree que pueden solos, hasta que las cosas se salen de control, se niega a algo que no tiene nombre a algo que nunca había pasado, por eso mucha gente que sale a la calle irresponsablemente”, comentó.

Indicó que es impórtate que en el aislamiento en casa se organicen rutinas ya que algunas personas al no sentir que son productivos, les genera conflicto ya que se paraliza la creatividad, productividad que está implícito en el quehacer, en el trabajo, el apego a una actividad produce cierto placer y estructura emocionalmente a las personas.