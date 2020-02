AHMSA no va a parar

PUBLICIDAD

Francisco Orduña Vocero de Altos Hornos de México habló acerca de la que el considera es la crisis económica más fuerte que ha enfrentado la empresa en su historia, así como la situación que prevalece en Altos Hornos de México, la economía nacional y la preocupación de los obreros por el incumplimiento del pago de bonos.

En su oficina, el Vocero de la empresa indicó que actualmente siguen negociando con grupos que están interesados en algún tipo de operación con Ahmsa, puede ser venta, asociación o financiamiento, hay diferentes intereses, son cuatro las empresas extranjeras.

“Hay un avance significativo pero no hay nada concreto, no hay ningún acuerdo, hay una revisión, esto no es vender chicles, es un proceso largo, no es de un día para otro, tienen que revisar, conocer, ver estados financieros, tienen que ver activos etc, en ese proceso estamos”, señaló que se requiere de mucho tiempo y en eso están.

SE REGISTRA LA MÁS BAJA PRODUCCIÓN

Dijo que ha sido muy difícil la situación, asegurando que se registra la más baja producción, menos del 50% de la capacidad, por el mercado y la detención de la economía nacional.

Al respecto, refirió lo que dijo Jorge Ancira, la empresa no ha parado ni va a parar, pero hay que ajustarse a la realidad pues no se pueden tener los patios llenos de acero si no se está vendiendo.

“Estamos produciendo lo que el mercado demanda, estamos un 26% abajo, perfiles pesados cerró porque nadie está construyendo, la planta perfiles pesados hace estructura para construcción, la Ciudad de México hasta da lástima porque los edificios están a medias”, comentó.

ESTA ES LA CRISIS MÁS FUERTE DE AHMSA

“Yo creo que está ha sido la crisis más fuerte de Altos Hornos de México”, comentó Francisco Orduña.

Explicó que en otras ocasiones hubo crisis por el mercado nacional pero no en el internacional, hubo crisis por problemas financieros pero el mercado nunca cayó, cayó el mercado financiero internacional, la crisis asiática que obligó a Ahmsa a tener una suspensión de pago porque créditos internacionales se acabaron, pero pudieron vender, el mercado nacional fue estable, no había problemas de flujo, había suspensión de pago pero seguían pagando al día, se quedó una parte de adeudo congelada.

“Esto es más grave, porque la crisis es nacional, es tremenda, es un círculo vicioso negativo”, señaló.

Aunado a esto, están las acusaciones infundadas que se hicieron contra Alonso Ancira Presidente Administrativo del Grupo Acerero del Norte en cuanto a la venta de la petroquímica Agro Nitrogenados.

“Luego de eso todos los bancos cancelan créditos y empezaron a retroceder, hubo una recuperación en diciembre, hubo avance, en diciembre se tuvo que pagar mil millones de pesos en derechos laborales, no se falló a nadie, pero eso provocó un sentón, se atoró la recuperación, se detuvo y luego enero fue un mes patético, el mercado está en el piso”, comentó.

NO HABRÁ REAJUSTE.

“Queremos que le vaya bien al presidente, queremos que se reactive la producción, no podemos sacar a gente que después hay que recontratar, es muy caro perder gente, se capacitaron e invirtieron, como para sacar y después traerlos de nuevo a la empresa”, señaló.

Dijo que se está soportando la situación, todo se ha acomodado, realizan mantenimiento, en las áreas que están paradas.

Explicó que anteriormente se estaba trabajando con dos hornos, el 5 y el 6 pero al 50% se tenía doble costo, lo que se hizo fue que se juntó todo en el 5 y la cadena del Alto Horno 6 está en mantenimiento.

HAY QUE BUSCAR UNA SALIDA

Terium es una empresa con poca producción de acero en México, ellos son laminadores, lo que hacen es laminar pero no producen acero, con el TMEC el acero que entra a Estados Unidos y Canadá o México, ya no podrán traer acero de China, Brasil o Rusia.

Por tal motivo están ahorcados, por eso están encima de Ahmsa y dicen que ya, que ya está el acuerdo, es urgencia de ellos no nuestra, si ellos no producen acero en México se van a achicar, por eso andan encima, porque los chinos no tienen como llegar al mercado estadounidense, quieren producir en México, complementar pero con producción mexicana, lo mismo los coreanos.

“Las negociaciones no tienen un plazo concreto, es imposible decir cuánto tiempo, quisiéramos que se resuelva pronto, pero si no se resuelve el país, mientras la economía siga parada”, comentó.

ADEUDO CON PROVEEDORES

Empezaron a vender activos el año pasado, cosas que no son fundamentales, terrenos plantas de refacciones en Estados Unidos, pero eso tampoco es tan rápido, nadie tiene 300 millones de pesos para pagarlo tan rápido.

“Va a empezar a entrar el dinero de esas cosas que se han vendido, ese dinero se destinará a proveedores, se les dará 300 millones de pesos a la brevedad, significa que se les pagará más del 60% del adeudo total”, comentó.

Los pagos no se hacen al día, se hace a 60 días, siempre hay un pasivo, es a proveedores locales y otros, el dinero ya está comprometido.

Son más de 2 mil proveedores, desde gente que hace el aseo hasta gente que trae refacciones industriales, además de quienes traen carbón y fierro.

Indicó que es falso que no se haya entregado a proveedores desde hace dos meses, bajó el caudal pero no de manera general.

Cuando se fue restringiendo el flujo a mitad del 2019, que se cancelaron créditos revolventes, lo que hizo el gobierno federal, provocó que muchos clientes cancelaran pedido, no tenían seguridad y el cliente necesita asegurar el acero para sus líneas de producción y buscaron otros proveedores, eso ya se resolvió con proveedores y clientes pero el impacto fue de 350 millones de dólares.

“No perdimos clientes pero postergaron, todo eso cambia el ritmo financiero, ese fue el problema se hizo un círculo vicioso que hay que romper”, comentó.

HAN SIDO MUY SOLIDARIOS LOS PROVEEDORES.

“Muchos proveedores han pensado en reajustar personal, tengo muchos años en Monclova, los conozco muy bien, hay empresarios muy exitosos porque en los años 86, 88 la economía de la Región dependía en un 90% de Altos Hornos de México” manifestó.

Cuando se hizo la privatización uno de los acuerdos fue que una buena parte de Ahmsa se iba a ir a Monterrey, el gobierno dijo que no que una de las condiciones era que el corporativo de la empresa estuviera en Monclova, antes estaba en Ciudad de México.

Se hizo un programa, primero con Carlos Salinas de Gorari, Ernesto Cedillo y luego con Rogelio Montemayor en ese entonces Gobernador de Coahuila para diversificar la economía, llegó la maquiladora, llegó Teksid que fue la primera industria fuerte y se apoyó mucho Grupo Industrial Monclova, llegó Trinity.

Se hizo un esfuerzo por asegurarles terrenos, darles insumos, etcétera, la dependencia de la economía regional de Ahmsa cambió, porque empezaron a llegar empresas, locales empezaron diversificarse en cuanto a la venta, dejaron de depender de Ahmsa, hay empresas exitosas que exportan mucho.

PROVEEDORES DEPENDIENTES DE AHMSA.

“Pero hay muchos que se quedaron amarrados con Ahmsa y que lo único que hacen o son intermediarios o buscan un producto que le venden pero no hacen nada más, entonces cuando Ahmsa tenemos problemas ellos se mueren, esa es la realidad, muchos reclaman, pero el problema es tuyo, no de Ahmsa, tú te casaste con nosotros”, comentó.

Aun así, comentó que en esos casos se analizan esos casos en lo individual y se hace el máximo esfuerzo por ayudar a los que se sabe que tienen que seguir, eso fue precisamente lo que platicaron la última reunión con empresarios.

“Hay muchos que dicen, no de aquí no me muevo, no puede ser, porque una crisis como esta en los años 80, se muere Monclova, ese es el problema de la carbonífera, hoy en día solo es un tercio un 38% más o menos de empresas dependientes de Ahmsa y sí hay un impacto general”, comentó.

Al finalizar indicó que Alonso Ancira está preocupado por la situación que atraviesa la empresa que maneja, ha hecho el máximo esfuerzo, con el mundo de la tecnología el hecho de que no esté en el País no es ningún obstáculo.