Ahoga pandemia a los pensionados

PUBLICIDAD

Pensionados atraviesan por una difícil durante la contingencia del Covid-19, ya que no es suficiente la pensión que reciben cada mes para solventar los pagos que tienen que hacer y ante esta situación no pueden buscar otro ingreso.

Durante el día de ayer se realizó el pago de pensionados y jubilados del IMSS, a quienes se les adelantó el pago correspondiente al mes de mayo, y este recurso se destina para realizar compras y los pagos.

Desde hace un mes se adoptaron las medidas para las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo ante el Covid-19, incluyendo adultos mayores, personas con diabetes e hipertensión.

Antonio Córdova Peña, pensionado, señaló que este mes ha sido muy difícil, ya que en su casa disminuyó de manera drástica el ingreso que reciben y se enfrentan a dificultades para solventar los gastos ante la contingencia.

Mencionó que en su caso además de la pensión contaba con otro trabajo para contar con un ingreso extra, sin embargo ante la contingencia fue enviado a casa al pertenecer a los grupos de riesgo, lo que complicó su situación y la de su familia.

Al ser enviado a casa, se le apoya con el 50 por ciento de su sueldo y una despensa, que le permite sobrellevar la situación, pero se ha visto en la necesidad de salir en busca de algún trabajo de albañilería que le pueda aportar un extra.

“He tenido que salir a buscar algún trabajito, pero esta difícil porque ahorita la gente no está realizando trabajos de albañilería, pero con dos o tres “chambitas”, me permiten completar en la casa”.

Comentó que ante la situación económica que existe, pensionados que reciben la cuantilla mínima no se pueden quedar en casa y a pesar de estar en los grupos de riesgo tienen que salir a trabajar, y mencionó que no soportaran otro mes, ante la extensión de la disposición de aislamiento social al 30 de mayo.