Ahora me tocó vivirlo a mí: Da positivo a Covid-19 Andrés Palacios

El actor Andrés Palacios se ha sumado a la lista de celebridades que se han contagiado de Covid-19.

La estrella explicó que la enfermedad le fue detectada gracias a las pruebas que realizan semanalmente y aquí te compartimos cómo se encuentra el protagonista de la telenovela Imperio de Mentiras.

«Ahora me tocó vivirlo a mí, de este lado… así es como estoy, no estoy mal, sí tengo una serie de síntomas medio complicados y me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto», mencionó en el clip compartido en sus redes.

Además, se dio el tiempo de agradecer las muestras de preocupación por parte de sus seguidores en redes sociales.