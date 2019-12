Ahorra 20 mil pesos en 52 semanas; te contamos todos los detalles

PUBLICIDAD

Digamos que no soy la persona más ahorradora del mundo. Lo cierto es que me cuesta mucho trabajo organizar mi dinero y cuando me doy cuenta, la pequeña cantidad que haya logrado juntar desaparece misteriosamente (bueno, no tan misteriosamente).

Hace un par de días me encontré un reto en Pinterest donde ahorras cierta cantidad durante 52 semanas. Me parece una excelente manera de juntar una buena cantidad de dinero sin tener que dar cantidades estratosféricas.

La dinámica es sencilla: cada semana haces el depósito de una cantidad específica. Comienzas con 15 pesos y terminas con poco más de 20 mil.

Pueden añadir un poco más de dinero al comenzar el reto e ir sumando los depósitos a esa cantidad. Si quieren juntar dinero para alguna situación en especial, esta es una increíble manera de lograrlo. Las invito a realizar este reto. Aquí les dejamos la versión en PDF para imprimir.

¿Qué les parece el reto? ¿Lo van a intentar? Cuéntenos en la parte de abajo.