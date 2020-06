Airbnb está al borde de la quiebra a causa del Covid-19

Alos creadores del modelo de negocio de Airbnb les tomó doce años construir todo, pero seis semanas bastaron para tener a la empresa al borde de la quiebra.

La pandemia originada por el nuevo coronavirus ha destruido los planes de Brian Chesky, CEO de Airbnb, de llevar a la compañía a la bolsa de valores para vender acciones, lo cual estaba dentro de sus planes del 2020.

La empresa se muestra ante un futuro incierto, pues el turismo cambiará tras el Covid-19.

«We spent 12 years building Airbnb’s business and lost almost all of it in the matter of 4-6 weeks,» says Airbnb CEO Brian Chesky. «Travel as we knew it is over. It doesn’t mean travel is over, just the travel we knew is over, and it’s never coming back.»@cnbc @dee_bosa pic.twitter.com/BLjb9HH2Pe

