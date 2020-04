Aíslan a taxistas

PUBLICIDAD

SAN BUENAVENTURA-COAH.- El departamento de Transporte mandó a cuatro taxistas a sus casas, al ser propensos a contraer el virus del COVID-19.

Las autoridades pidieron a los concesionarios tomar las medidas de prevención una de ellas enviar a los operadores a aislamiento domiciliario por padecer diabetes e hipertensión.

Al respecto el Regidor de Transporte y Vialidad, Luis Alberto Falcón Romo, indicó que los taxistas están sufriendo por la contingencia, y no precisamente por cuestiones de salud, sino por la baja demanda de usuarios.

“A estos 4 taxistas se les recomendó permanecer en Cuarentena, porque son ya personas mayores de 60 años, que además tienen enfermedades crónicas y no deben poner en riesgo su salud”, dijo.

No obstante, la crisis provocada por la misma pandemia, ha obligado a otros concesionarios de taxi a dejar de trabajar, ya que por ahora no es rentable el servicio.

Indicó, que hasta ahora son entre 3 y 4 los taxistas que renunciaron, porque no están obteniendo ingresos, no hay usuarios suficientes.

“Ya no les conviene seguir trabajando, porque ya no es costeable, la gente no sale, no hay actividades en el municipio”, agregó.