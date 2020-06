Al borde del llanto, Regina Blandón defiende su actuación en mini serie de caso Paulette

PUBLICIDAD

Tras el estreno de “La búsqueda”, la serie inspirada en el caso de Paulette, Regina Blandón fue fuertemente criticada en redes sociales por su papel y actuación. Así que la actriz se defendió con una serie de videos que subió en Instagram.

“Duro día el de ayer. Les puede gustar les puede no gustar, se pueden dar cuenta que no les gusta el humor negro. Todo bien. Pero lo que más rescato es que me importan las opiniones de quienes respeto, admiro, con los que quiero trabajar; que son objetivas. Pero, sobre todo, tener amigos tan chidos, a alguien junto que aguanta vara y gente que me hizo sentir muy querida y muy aplaudida y muy respetada, y es al final lo que importa. Entonces les mando besos, sigan viendo ‘La búsqueda’ y… sean más felices, manden amor, que a muchos les hace falta, a algunas personas abrazos y se los mando con todo el corazón”, dijo Blandón.

Regina mandó este mensaje usando un filtro de florecitas muy alegre, pues según ella, se pueden mandar un recado serio con alegría. Además, en un punto la actriz que también aparece en “Cindy, la regia”, se le quebró la voz, casi al llanto, por la cantidad de mensajes positivos que recibió por parte de sus amigos.

Actualmente “La búsqueda” es la serie más vista en Netflix México.