Alcanza depresión a jóvenes estudiantes

Dos adolescentes de 19 años están en terapia psicológica luego de intentar suicidarse y un jovencito con problemas depresivos, la encargada del Módulo del Adolescente indicó, también se turnó al psiquiatra a una alumna de bachillerato que amenazó con matar a los que se burlaron de ella.

Santos Guerrero indicó, el pasado 8 de enero llegaron a la Jurisdicción Sanitaria 04 las dos mujeres que intentaron suicidarse al cortarse las venas, una por depresión de perder a su pareja y la otra por consumir grandes cantidades de alcohol, el varón acudió por depresión moderada al reprobar materias.

“Antes se presentaban muy pocos pacientes de esas edades, siempre han sido en su mayoría a niños de 12 a 14 años de edad, ahora tenemos casos de preparatoria y pocos de universidad. También canalicé a una alumna de bachiller con un psiquiatra ya que tenía un cuadro psicótico grave”.

La menor no dormía por semanas, no comía, era dada a la verborrea y delirios; luego una compañera de escuela se presentó con la psicóloga para decirle que sus compañeros tenían miedo que regresara a clases ya que había hecho comentarios de querer matarlos a ellos y a sus maestros por burlarse de ella.

“Hizo amenazas por el grupo de whatsapp que tenían pero no regresó a clases por su trastorno mental fuerte, el psiquiatra ya no la dejó acudir al plantel”.