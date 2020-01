Alcanzaría ‘El Diablo’ hasta 50 años de cárcel

PUBLICIDAD

Por el delito de feminicidio en grado de tentativa, Cesar N, mejor conocido como “El Diablo” quien apuñaló en 15 ocasiones a su esposa, podría recibir una pena de hasta 50 años de prisión, Deyanira Nájera titular del Centro de Justicia y Empoderamiento para la mujer señaló que podría disminuir por no haber logrado el objetivo.

La carpeta de investigación que se inició con motivo de las lesiones de la afectada se inició en el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para Mujeres, el pasado 4 de diciembre se dictó vinculación a proceso.

Con esto se abrió el plazo de investigación complementario en donde las partes que son Ministerio Público, afectada, el abogado e imputado están en posibilidades de hacerse de datos de prueba necesario para fortalecer lo que ya se tiene.

“Existen datos de pruebas solidos suficientes para acreditar la probable participación del imputado, hay que ver el delito por el que finalmente se quede, por lo pronto se ejercitó acción penal por el delito de feminicidio en grado de tentativa que tiene una pena de hasta 50 años pero se podría disminuir por la tentativa”, señaló.

Como se recordará el pasado 22 de diciembre Laura se encontraba en su domicilio ubicado en la calle San Martín de la Zona Centro de Monclova, ahí estaba sola y tenía pocos días de haber denunciado a su esposo Cesar N.

Esto debido a que el 19 de diciembre, él intentó atropellarla, pero no logró su objetivo, aun así cuando se fue del lugar le dijo “Te voy a matar hija de tu…. donde quiera que te vea te voy a partir la madre”.

No fue hasta tres días después que el hombre llegó a la vivienda donde estaba la mujer, eran cerca de las 11:00 de la mañana, en la vivienda se escuchaban gritos, esto según declaraciones de un vecino que prefirió quedar en anonimato, señaló que no se extrañó ya que constantemente se escuchaban gritos en la vivienda.

Según la denuncia de la víctima, eran cerca de las 11:40 am cuando su marido ingresó a la vivienda, él tenía llave de la puerta principal y dijo que quería ver a su hija, ésta no se encontraba en el lugar.

Después él cuestionó a Laura, ¿Qué fue lo que le dijiste a mi hermana? y poco después le preguntó si andaba con alguien más, hasta que sacó un objeto punzocortante y empezó a agredirla en repetidas ocasiones.