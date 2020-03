Alma Patricia Martínez, galardonada con Astro 2019

PUBLICIDAD

Declaraciones fuertes salieron por parte de Alma Patricia Villarreal Martínez, recién galardonada con el Astro 2019 en atletismo extremo, al expresar que tiene como una de sus metas cumplir con 100 participaciones en la prueba de los 42.2 kilómetros.

Para muchos sería una cantidad inalcanzable, sin embargo, el atleta jalicience Raúl Santana Romero fue reconocido este año por sus 700 maratones recorridos, lo cual ha sido una de las motivaciones para la corredora monclovense para cumplir su meta.

En la entrevista para el periódico LA VOZ, Patricia Martínez externó que su gusto por participar en las carreras, no es de su interés ganar algún trofeo, pero que si es grande su emoción cuando se da cuenta que es una de las primeras en llegar a la meta, como le ha pasado en innumerables carreras locales y nacionales.

Villarreal Martínez, es Ingeniera en Ciencia y Tecnología de Alimentos, egresada de la Universidad Autónoma Antonio Narro de la capital del estado, donde empezó a gestarse el gusto por la carrera pedestre.

¿Cómo nació tu gusto por la carrera?

“Siempre me llamó la atención correr, tenía 22 años, inicié en el año 2000 acompañando a mis compañeras de estudio, corríamos en grupo generalmente en junto al lago de la Ciudad Deportiva de Saltillo, en aquellos tiempos no se hablaba de tenis de marca, de reloj con GPS, ni de medias de compresión”.

¿Cuál es tu sentir cuando corres?

“Cuando corro, lo hago por disfrutarlo, por cumplir retos u objetivos, por apoyar a una iglesia, o alguna institución, por salud o por desestresarme. No es mi objetivo ganar, lo que hacía antes era terminar mi carrera y retirarme, no me daba cuenta que ganaba, pero me emocionó cuando subo al podio a recibir mi medalla o trofeo”.

¿Cuál fue tu primera carrera?

Mi primera carrera en la que participé fue en la Guadalupana, organizada por AHMSA 1, aún guardo la medalla de esa ocasión, posteriormente me incluyeron en mi Universidad en el equipo de atletismo de la UAAAN, fue ahí donde empecé a ganar mis primeros trofeos en carreras de 5K y de relevos, posteriormente, me fui adentrando a carreras de 10k, 15k, 21k, Maratones y Ultra Maratones de 50k, también he participado como pacer.

¿Cuál es tu récord de participación?

“Actualmente he realizado un total de 178 carreras, sólo por mencionar algunas son donde he recibido premiación, Premio Astro 2019 al Atletismo Extremo, Gran Premio de Atletismo 2019 en categoría, 3er. general femenil Arquidiócesis Monterrey 5k, 2º.lugar en la Carrera Guadalupana 5k, 1er lugar en Carrera de montaña Coahuila Ultra Trail 10k, tercer lugar en Químicas del Rey 10k, tercer lugar en categoría Trail Cuatro Ciénegas Coahuila 16k, tercer lugar en categoría 21k Monclova”.

¿Cuál es uno de tus momentos más emotivos de tu trayectoria?

“Me emocioné mucho cuando supe que había ganado una carrera, en esa ocasión fue en la carrera de la Cruz Roja, subí al podio con Lety Acosta, me motivé mucho.

Pero mi motivación más importante es el apoyo de mi esposo, Juan Manuel Espiricueta, quien no me abandona en las carreras, también mis padres que me apoyan.

¿Hay alguna experiencia triste que te afecte en tu deporte?

Sí. Algo que me desmotivó fue la suspensión de los eventos que tenía pensado en participar, sé que es una medida necesaria, sin embargo, mi trabajo de preparación se viene abajo por esta situación del coronavirus.

Estaba entrenando para un maratón de montaña, es muy frustrante, la carrera iba a realizarse en San Luis Potosí, pero nos cancelaron todas las carreras”.

¿Cuál es tu prueba favorita, en cual te sientes más fuerte?

“En un principio le daba a todas las carreras, pero me gustan las carreras de fondo, he participado en medios maratones, pero también he participado en carreras de montaña, una de ellas fue la de Garmin en Arteaga, me llevó 11 horas en terminarla”.

Hay que experimentar de todo, sin embargo, me gusta más la carrera de ruta, una de las que más me gustan es el Maratón Powered en Monterrey, me gusta el ambiente, hay muchas personas viéndote, que te apoyan, que te motivan, muy diferente a la de montaña, donde regularmente vas sola”.

¿Como te preparas para un maratón?

Obviamente con entrenamiento, mínimo 4 meses antes del evento, cuido mi salud, de no tener enfermedades, cumplo con las rutinas de pista, calle y montaña. Nora Leticia Rocha es mi entrenadora, pertenezco al Club.

Otro de los aspectos que cuido es la alimentación, sobre todo al acercarse la fecha para la carrera, no experimentar con alimentos nuevos, no consumo muchas grasas, aumento las proteínas, frutas, carbohidratos, acostumbro 3 comidas y 2 snacks, con semillas, almendras, nueces, barritas energéticas etc.

La hidratación también es muy importante, dormir bien, además no tengo algún vicio del consumo de alcohol, ni fumar, sólo deporte”.

¿Hasta dónde quieres llegar con este deporte?

“Como lo dije anteriormente, hay que experimentar, me gusta correr no por ganar, sino cumplir retos y objetivos. Hasta el momento llevo 7 maratones recorridos, me gustaría participar en un evento Iron Man, donde se incluye natación, carrera y ciclismo.

Pero uno de los retos que tengo en mente es alcanzar mi participación en 100 maratones, sé que puedo y lo voy a lograr con la ayuda de mi esposo, mis padres, mi familia y con la ayuda de Dios así será”.