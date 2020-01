Alumno de secundaria apuñala a dos compañeros en Texas

Un alumno de secundaria de Texas que había sido suspendido apuñaló a dos de sus compañeros la mañana del jueves antes de huir de la escuela, informaron las autoridades.

El vocero de la policía Rick Tomlin informó que la policía arrestó al alumno aproximadamente 30 minutos después del ataque de la 8 de la mañana en la escuela secundaria Abilene, reportó la televisora KTXS-TV.

2 students stabbed at AHS by another student in targeted attack @8am. Suspect captured off campus minute later. Victims taken to Hendrick MC. Increased police presence at AHS.

— Abilene Police Dept (@abilenepd) January 16, 2020