Amazon alista su batalla contra su primer sindicato en el país

«Aunque (los prosindicalistas) ganen, lo que ocurrirá a continuación es que Amazon presentará una queja alegando que la elección no se celebró de la manera debida«, vaticinó en una entrevista con Efe el experto en la compañía y profesor visitante de la Universidad George Washington Robin Gaster.

Gaster, autor del libro «Behemoth, Amazon Rising: Power and Seduction in the Age of Amazon» («Behemot, la subida de Amazon: poder y seducción en la era de Amazon»), apunta que esta previsible queja se presentaría ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, en inglés).

El ente gubernamental, máxima autoridad en materia de disputas laborales en el país, seguirá dominado en los próximos meses por una mayoría de vocales republicanos nombrados durante el pasado Gobierno de Donald Trump (2017-2021) y por lo general más cercanos a los intereses de la empresa que a los de los sindicalistas.