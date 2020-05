Amenazan de muerte a la joven que denunció a Johnny Escutia

Ana Luz, es una usuaria de Twitter que decidió denunciar públicamente a través de esta red social a Johnny Escutia.

Y es que el hombre que se dice rapero, contaba con una serie de violentas canciones en Spotify que exaltan la violencia hacia las mujeres.

Una de las letras que más revuelo causó fue la que el rapero le hizo a la youtuber Yuya, en donde incluso la amenaza de muerte.

Cuando Ana Luz compartió el tipo de contenido que hace Escutia, comenzó a recibir amenazas de muerte, por lo que la usuaria de Twitter las hizo públicas.

Hago responsable a esta persona de cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia. Ya no publicaré la demás información que me ha llegado de lo que ustedes han investigado porque son cosas fuertes y me da terror. Ya se comunico Yuya conmigo y ya está tomando precauciones también

— Ana Luz (@analuzsaso) May 15, 2020