AMLO da negativo a prueba de Covid-19

“Voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo, afortunadamente, este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado”Andrés Manuel López Obrador

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que se realizó la prueba porque así se lo recomendaron las autoridades sanitarias de su gabinete, y ahora está listo para su visita a la ciudad de Washington de los días 8 y 9 de julio, en la que se reunirá con su homólogo Donald Trump.

AMLO no tiene coronavirus previo a su viaje a Washington

AMLO insistió en que no se había sometido a la prueba con anterioridad debido a que no había presentado los síntomas y por ello no era necesario.