AMLO exhibe a López-Dóriga; «qué profundidad en el análisis»

PUBLICIDAD México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este 20 de julio que el periodista Joaquín López-Dóriga cayó en apología del delito al compartir el video donde supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) muestran vehículos blindados y armas de alto poder.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano afirmó que sus adversarios políticos se adhieren a cualquier causa con tal de buscar golpearlo, incluyendo el movimiento feminista o incluso dando notoriedad a grupos del crimen organizado. Sobre esto último, señaló: “Ayer veía un tuit (…) de Joaquín López-Dóriga haciendo la apología de una especie de desfile que hicieron los de un grupo de la delincuencia, un acto de propaganda”Andrés Manuel López Obrador

López Obrador subrayó que los medios de comunicación solían no mostrar este tipo de contenidos durante sexenios pasados, pero ahora hasta “ intelectuales orgánicos y no orgánicos” difundieron el video como si fuera “una gran noticia”.

Además, insistió en que no continuará con la política de confrontación directa que se siguió en sexenios pasados

“Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos y no balazos; eso de que ‘no me va a temblar la mano’ y el ojo por ojo, la ley del talión pues no (…) Si a esas vamos, nos vamos a quedar tuertos y chimuelos”Andrés Manuel López Obrador

AMLO critica a López-Dóriga por divulgar video del CJNG

El tuit de Joaquín López-Dóriga al que hizo referencia AMLO muestra el video que circuló el viernes pasado en el que se ven varios vehículos y presuntos sicarios jurando lealtad a Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’ , líder del CJNG y considerado el narcotraficante más peligroso de la actualidad.

“Si esto no es un ejército, que alguien me diga qué es. Ni abrazos ni regaños maternos porque no tienen. Pero es el discurso oficial. Negar la realidad”, escribió el comunicador en la red social.

Si esto no es un ejército, que alguien me diga qué es. Ni abrazos ni regaños maternos porque no tienen. Pero es el discurso oficial. Negar la realidad. pic.twitter.com/Sew0eHqPd7 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 18, 2020

Como respuesta, López Obrador cuesionó:

“Con rigor profesional, ¿son ochenta un ejército? Qué profundidad en el análisis, qué contundencia” Andrés Manuel López Obrador

Finalmente, recalcó que los grupos del crimen existen porque “se abandonó al pueblo” e “imperó la corrupción” durante administraciones pasadas. “Es lo que nos heredaron, pero poco a poco vamos a ir garantizando la paz y la tranquilidad”.