AMLO insta a Brozo y Loret de Mola a revelar fuentes de financiamiento del portal Latinus

Siguiendo con el tema de Loret de Mola, AMLO recordó que en 2012 se alió con Claudio X, González, a través de la asociación Mexicanos Primero, para producir un documental que tenía como fin promover la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto.

Además, señaló que no vio el sketch que hicieron los dos comunicadores, en el que simulan estar en el Salón Tesorería, sede de las ‘mañaneras’, pero pude imaginar su contenido.