AMLO lamenta censura a Donald Trump en Estados Unidos

En su conferencia mañanera de este lunes 9 de noviembre, el mandatario federal lamentó que se haya coartado la libertad de expresión del todavía presidente estadounidense el pasado 5 de noviembre, cuando varias cadenas de televisión decidieron interrumpir la transmisión de su conferencia de prensa para advertir de supuestas «fake news» por parte del mandatario, y de falta de evidencia en sus reclamos de un «fraude» en la jornada electoral .

En su exposición, el presidente López Obrador cuestionó que EU sea considerado como el « país de las libertades » y que ahora se impulsen ese tipo de acciones coordinadas en contra de la libertad de expresión. Señaló que en México diversos medios han impuesto ese tipo de intervenciones, por lo que la censura en el país para quienes no forman parte de los grupos de poder no es una situación extraordinaria.

«De repente censuran al presidente. No es cualquier cosa, eh. Eso no se había visto. Hablo de Estados Unidos porque en México ya estamos acostumbrados. Aquí no es ninguna novedad, pero en el caso de Estados Unidos, sí. Las cadenas, los grandes medios informativos, ¿y las libertades?» AMLO

MSNCB, CBS News, ABC y NBC, cortaron la transmisión de la conferencia de prensa de Donald Trump del jueves 5 de noviembre, al advertir el todavía presidente estaba emitieron declaraciones sin sustento respecto a irregularidades en el proceso electoral.

La proyección del triunfo de Joe Biden en la elección de Estados Unidos aún debe de ser ratificada formalmente en el Colegio Electoral y ante los tribunales, debido a que la campaña del todavía presidente ha promovido recursos de inconformidad respecto a los procesos de conteos y la supuesta inclusión de votos que se emitieron después de la jornada electoral. En caso de