AMLO no se reunirá con mexicanos en Estados Unidos; «voy a representarlos», dice

México.- AMLO descartó reunirse con migrantes y paisanos durante su gira de dos días en Estados Unidos porque su propósito es celebrar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia mañanera que aunque no se reunirá con mexicanos en Estados Unidos, estos serán representados durante su visita a la Casa Blanca con Donald Trump. En reiteradas ocasiones durante la pandemia de coronavirus el presidente ha señalado la importancia de las remesas que envían los mexicanos en el extranjero, cifras que han alcanzado nuevos récords; sin embargo en su primer visita a Estados Unidos no hay claridad sobre si reunirá con ellos.

“Sí voy a representarlos aunque no nos podíamos encontrar, vamos a estar juntos, unidos, abrazados de manera fraterna. No sé cómo podamos hacerle, pero si no puedo verlos pues voy a representarlos, voy a hablar de ellos”. Andrés Manuel López Obrador. Presidente

López Obrador dijo que aunque sí hablará de ellos durante su visita a Estados Unidos e irá con “la frente en alto”, señaló que el propósito es tener una reunión de trabajo por la entrada del T-MEC. No obstante agradeció a paisanos su apoyo por el envío de remesas y por su voto a su favor en las elecciones presidenciales de 2018.