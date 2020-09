AMLO ofrece disculpas a nombre del Estado a Padres de los 43 y se compromete a resolver el caso

“Somos autoridades surgidas del pueblo. Yo no estoy aquí por los potentados, por la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco; yo estoy aquí por el pueblo. Por eso soy libre, no soy un títere o un pelele de ningún grupo económico, político, por poderoso que sea, a mí me eligió el pueblo, me debo al pueblo y no voy a fallarle al pueblo”, aseguró.