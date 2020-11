AMLO pide que hoy mismo se conozca a responsables de represión violenta en Cancún

“No lleva mucho tiempo, no tiene porque tardarse tanto tiempo […] sí no se hace esta investigación o no es satisfactoria, aunque yo creo que puede ser eficaz y que haya justicia rápida hoy mismo si hay voluntad, nada de estar protegiendo a nadie, cuando hay un asunto así se debe actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad no debe haber protección a nadie”, dijo.