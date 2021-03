AMLO presenta plan para protección a candidatos en elecciones 2021

PUBLICIDAD

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó junto a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, un plan para darle protección a candidatos, ante las próximas elecciones de junio, “para que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses”.

El mandatario dijo que los ciudadanos deben ser los que elijan, no la delincuencia, y pidió a los candidatos actuar con firmeza y aplomo.

“Que no los amenacen que no los agredan, intimiden, obliguen a declinar por amenazas o intereses; por todo esto que se presenta en tiempos electorales (…) Que se garantice la libertad de todos y sean los ciudadanos que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco.”, puntualizó el mandatario.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez presentó un plan de trabajo “para tomar las previsiones necesarias” para prevenir y sancionar la violencia política, además de proteger a candidatos del crimen organizado y de cuello blanco.

La secretaria de Seguridad señala un “partido del crimen” que también intentará competir en las elecciones del próximo 6 de junio.

Señaló que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio

La secretaria de seguridad menciona protocolos especializados, según el nivel de violencia en cada lugar. «Se heredó el partido de la delincuencia organizada», dijo.