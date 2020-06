AMLO revela cómo se cuida ante el coronavirus

PUBLICIDAD

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó las medidas sanitarias que toma para evitar el contagio por Covid-19; dijo que no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ayuda para no enfermarse con el nuevo coronavirus.

Durante la conferencia mañanera, el primer mandatario dijo que durante esta etapa se está cuidando igual que cualquier ciudadano con las recomendaciones de las autoridades de salud con lavado de manos y sana distancia. Después, el Presidente ironizó.

“Lo mismo que recomiendo y me han dicho, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente, la alimentación comer saludable, no comer productos chatarra no puede ser obligatorio; y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar no traicionar eso ayuda mucho a que no del coronavirus”, remarcó.

López Obrador aseguró que su gobierno está trabajando para cuidar la salud de los ciudadanos y empezar a reactivar la economía.

El Presidente dijo que es muy triste hablar de la pandemia sobre todo porque involucra la muerte de seres humanos y más porque es responsable de la conducción de un país. “Es muy triste hablar de estos temas recibiendo estas noticias para cualquiera más sí tenemos una responsabilidad porque somos responsables no somos culpables pero somos responsables”, señaló.

Si hay rebrotes de coronavirus, se tomarán medidas

El Presidente aseguró que esta etapa de reapertura se debe ir paso a paso para evitar rebrotes, sin embargo, precisó que en caso de haberlos, se tomarán medidas enseguida, ya que lo más importante para su gobierno es la salud del pueblo.

«Lo más importante es la vida de las personas, es lo que se pone en el centro, nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de las personas; si se presentara una situación de rebrote en el Valle de México o en cualquier estado de inmediato se toman medidas, porque lo más importante es salvar vidas y estamos pendientes de todo lo que sucede».