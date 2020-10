AMLO revela que estados deben 70 mil mdp al SAT

México.- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, informó que el gobierno central ha entregado más de 638 mil millones de pesos en participaciones federales a estados durante el 2020, no obstante, los gobernadores no han cumplido con algunas de sus obligaciones fiscales y deben más de 70 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En la conferencia mañanera del presidente AMLO de este jueves 29 de octubre, Arturo Herrera aclaró que el gobierno federal ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de recursos, los cuáles se asignan conforme a fórmulas aprobadas y establecidas en la ley. Respecto a las advertencias de gobernadores de oposición de un posible rompimiento del «pacto federal» por supuestos abusos en la disposición, Herrera descartó algún tipo de discrecionalidad en el reparto de las participaciones, que de 2019 a 2020 registraron un aumento del 2.9 por ciento.

«En total hasta ahora lo que recibirán las entidades federativas en su conjunto son 638 mil millones de pesos de participaciones federales, y esto representa un incremento del 2.9 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019» Arturo Herrera

En su intervención, el presidente López Orador señaló que si bien su gobierno « no debe ni un peso » a los gobiernos de los estados, éstos sí han incurrido en omisiones pues el SAT registra un aduedo de más de 70 mil millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

«Nosotros no debemos. También (deben) de ISR, me decía la titular del SAT que son 70 mil millones de pesos, pero no estamos cobrando eso, que no se malinterprete. Vamos a aclarar» AMLO

Explica Arturo Herrera origen de pacto fiscal federal

Cabe recordar que el llamado «pacto fiscal federal» está plasmado en la Ley de Coordinación Fiscal que establece cuántos recursos van a los estados y municipios a través de lo recaudado por el gobierno mediante el IVA, el ISR, e IEPS y los ingresos petroleros.

En su exposición de esta mañana, Arturo Herrera recordó que la última gran modificación realizada a la Ley de Coordinación Fiscal data de 2007, y que en en su discusión y aprobación estuvieron involucrados legisladores que hoy se desempeñan como gobernadores, por lo que descartó que los criterios que se aplican en la disposición tengan como origen la influencia de la actual administración federal.

La víspera, en una entrevista con el diario El Economista, el secretario de Hacienda consideró que el problema de fondo es que no existen recursos suficientes para atender la situación actual del país, por lo que apoyó la idea de un rediseño del pacto fiscal, pero que dicho proceso sea en coordinación y no confrontación.