AMLO se vacuna en la mañanera con dosis de AstraZeneca

PUBLICIDAD

AMLO se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 durante la mañanera del 20 de abril. La dosis que le fue aplicada al presidente de México es la de la farmacéutica AstraZeneca, vacuna que ha generado un amplio debate a nivel mundial por coágulos sanguíneos que ha producido en algunas personas.

AMLO se vacuna contra el Covid-19 en la mañanera

AMLO se vacunó contra el Covid-19 en la mañanera del 20 de abril e hizo un llamado para que otros adultos mayores se vacunen. El presidente dijo que no duele y que no pasa nada al recibirla, e invitó a que otros adultos mayores aprovechen la campaña de vacunación en sus municipios.

«No duele, ayuda mucho. Nos protege a todos. Hago de nuevo un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No hay ningún riesgo para empezar, no duele la vacuna. Me la colocaron en el mismo brazo donde tengo la marca de cuando nos vacunaban siendo niños. Si no se aplicaron la primera dosis porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna y protegernos todos»

AMLO

AMLO se vacunó al término de la conferencia y dijo que, tras la aplicación, se sentaría como se recomienda a todas las personas que reciben la dosis.

AMLO acordó vacunarse en la mañanera

Luego de una serie de declaraciones sobre si AMLO se pondría la vacuna contra el coronavirus, debido a que el presidente ya enfermó de Covid-19 en el primer bimestre del 2021, finalmente confirmó que sí se aplicará su primera dosis y que lo hará durante la mañanera dedica a «El Pulso de la Salud». Así lo reveló en la mañanera del 14 de abril:

«Yo me voy a aplicar la (vacuna de) AstraZeneca y había yo pensado no aplicármela aquí en la mañanera, pero por todo esto y además para que la gente mayor que tienen sus reservas, pues pueda irse convenciendo de que sí nos protege la vacuna» AMLO

AMLO se pondrá la vacuna de AstraZeneca para generar confianza y porque esa fue la dosis que correspondió a la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación de México.

La vacunación con la primera dosis de AMLO ocurre 19 días después de lo establecido en el calendario de la CDMX.

Antes de vacunarse, AMLO dijo que le habían hecho estudios

AMLO tiene su domicilio en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX y por la primera letra de su apellido le toca aplicarse la vacuna contra el Covid-19 el 1 de abril. Sin embargo, en la mañanera del 29 de marzo indicó que se esperaría a que le hicieran unos estudios.

AMLO indicó en la mañanera que si bien ya le toca recibir la vacuna, los médicos que lo atendieron cuando padeció coronavirus Covid-19 le indicaron que tenía anticuerpos suficientes en aquel momento. No obstante, es posible que ya no los tenga, pero para verificar cual es su estado de salud, AMLO dijo que se someterá a unos estudios. No indicó de qué tipo.