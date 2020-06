Amor y pasión por la halterofilia

PUBLICIDAD

El deporte de la Halterofilia no es una disciplina común, algo que no todos se interesan en practicar, en Monclova, Coahuila, de 29 años Rosa Karla Saláis Hernández es ex estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha entregado su tiempo y dedicación desde hace 10 años al deporte del levantamiento de peso muerto.

Su amor por la disciplina nació en su etapa como universitaria, mientras rondaba por la escuela vio una práctica de dicha disciplina al termino de las clases, fui a las pruebas de basketball, pero cuando vi el entrenamiento me enamoré, fue amor a primera vista.

¿Cómo fue el deporte al inicio?

Fue para mí muy complicado, ya que mis padres no estaban muy de acuerdo en que yo hiciera este deporte, ya que tenía dos lesiones que podían reaparecer en cualquier momento por el levantamiento de pesas.

¿Cuáles fueron las competencias más importantes?

Dentro de mi trayectoria tuve dos nacionales con la universidad, dos competencias muy complicadas que no puedo olvidar, pero de ello puedo decir competencias de las cuales aprendí mucho, además de tener varios regionales en los que hubo buenas cosas.

En la primera universiada nacional, logré quedar en quinto lugar a nivel nacional en ciudad de México, en el segundo año logré subir a cuarto lugar en Veracruz.

¿Cómo llegó la etapa de ser entrenadora?

En base a mi desempeño en las competencias, fui apoyo para los entrenadores, después de algunas escuelas llegaron las invitaciones para incursionar como entrenadora, eso para mí era muy satisfactorio, sabía que las cosas se estaban haciendo bien.

Mi entrenador vio mi amor por enseñar en esta disciplina, el me dio apoyo para yo cubrirlo.

¿Cómo ha sido mantener el proyecto de Halterofilia en Monclova?

Ha sido muy complicado mantenerlo ya que los apoyos son muy complicados, estamos muy reducidos en cuanto a los beneficios, he tenido que remar contra la corriente, vientos y diferentes cuestiones que se han presentado durante el proyecto de la escuela, he estado a punto de dejarlo de cerrar, más de una vez por falta de apoyos.

Pero al voltear a ver a los niños y niñas, jovenes que tenemos en la escuela, ver su amor por entrenar siempre terminamos de sacar el plus para seguir adelante.

¿Cuál es tu mayor satisfacción?

Ha sido ver a los muchachos de la escuela subir al pódium, que a nivel nacional han ganado una medalla y que esos mismos chicos están a punto de finalizar su carrera universitaria y que ya están comenzando a ejercer lo que estudiaron, de verdad eso para mí ha sido grandioso.

¿Qué tan difícil ha sido trabajar con la Pandemia?

Cuando todo esto comenzó nosotros nos preparamos, comenzamos a repartir material con los chicos, antes de que nos dijeran que teníamos que cerrar la escuela, nos enfocamos con los que están en procesos de olimpiada para que se sigan preparando, a través de video llamada hemos supervisado, aunque no es fácil no hemos bajado para buscar el éxito.

“Finalmente quiero agradecer a mi familia, a mi padre él fue un motor muy importante para que yo me enamorara del deporte, él siempre fue deportista y aunque al principio no estuvo muy de acuerdo, cuando comenzaron a rendir frutos estuvo muy orgulloso de mí, así como mi esposo que me apoya en cada y una de las decisiones, a la gente que ha apoyado, los diferentes alcaldes que han aportado su granito de arena a este proyecto que sigue en pie y esperemos muchos años más estar aquí”.