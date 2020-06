Amparo contra el Tren Maya tiene “tintes políticos”, pero lo acataremos: AMLO

PUBLICIDAD

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el amparo promovido por una comunidad indígena para la suspensión de obras del tramo 1 del Tren Maya, en el sureste del país, tiene “tintes políticos“, pues “fue promovido por organizaciones” y no por habitantes.

“Todavía no sabemos qué efectos tiene porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya, la promoción del amparo, no son lo que podrían resultar afectados, son organizaciones, esto tiene tintes políticos; además, es legitimo pero son los que no quieren que hagamos nada”, resaltó el mandatario en conferencia de prensa.

Asimismo, resaltó que no hay razón para detener la obra y cuestionó “cómo procedió un amparo para una obra que está haciendo en donde hay una vía de tren desde hace 80 años”; sin embargo, dijo que van a cumplir los ordenamientos penales.

“Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos penales, si un juez nos ordena detener una obra vamos a cumplir, vamos a respetar a la autoridad”, destacó el titular del Ejecutivo.