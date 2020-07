Amplían restaurantes el horario de servicio

PUBLICIDAD

Autorizaron a restaurantes y bares una hora de ampliación del horario de cierre, siendo ahora a las 24:00 horas lo que les permite brindar mayor comodidad al cliente, informó Bretón Echeverría Vitali, empresario del ramo.

Explicó que era incómodo que a las 23:00 horas les tuvieran que retirar el plato ó ponerlo para llevar, dejar de atender órdenes antes de esa hora porque no habría tiempo para que departieran.

Dijo que explicaron al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y al alcalde Alfredo Paredes López sobre la situación de que los comensales llegaban a cenar después de las 21:00 ó 21:30 horas.

“Consideramos que en el aspecto de alimentos, de restaurantes, ya la gente si se contagia o no se contagia, no tiene nada qué ver que estén comiendo y le tengas que retirar el plato a las once, si se contagia, ya se contagió o ya viene contagiado de otra parte, no es un tema lógico, y, bueno, se habló con el Gobernador, hubo entendimiento y se dio la tolerancia de una hora para que la gente que esté cenando o esté llegando, cenen a gusto”, afirmó.

Todos los restaurantes y restaurantes -bar se les permitió estar trabajando hasta las 24:00 horas lo que mejora las condiciones para prestar el servicio y evita riesgos de que sigan la “fiesta” en algún domicilio donde no hay control sanitario, externó el empresario.

Desde el pasado fin de semana y la presente semana comenzaron a aplicar el nuevo horario de operación para todos los restaurantes-bar socios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac).

La medida de ampliación del horario de cierre de los establecimientos de venta de alimentos y alcohol es generalizada para todos los dedicados a ese ramo alimenticio, aunque lo hayan gestionado los restauranteros organizados, consideró Echeverría Vitali.