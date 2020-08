“Ancira tiene que pagar”

PUBLICIDAD

ZACATECAS, Zacatecas.- Cuestionado sobre la orden para cancelar la aprehensión de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no otorgará “perdón” por el caso de la planta “chatarra” de Agro Nitrogenados, si no se devuelve el dinero que se gastó en su compra a sobreprecio por parte de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Si no se devuelve el dinero, nosotros no podemos otorgar perdón. Cómo vamos nosotros a darnos por atendidos si no se repara el daño, eso no lo podríamos hacer, sería complicidad. Tienen que devolver el dinero, esa es la condición.

“Nosotros sí podemos decir se reparó el daño, y que de acuerdo a la ley se determine si es posible que se reduzcan la penas, siempre y cuando se repare el daño”, señaló.

Ayer, la orden de aprehensión por lavado de dinero librada contra Ancira Elizondo fue cancelada. Un juez federal ordenó la medida al concluir que desde el 29 de noviembre de 2015 prescribió este delito que le imputaron por el caso Agronitrogenados.

Con respecto a esto, en conferencia de prensa desde Zacatecas, el Mandatario federal dijo que el delito del dueño de AHMSA no puede prescribir.

“No, eso es lo que dicen sus abogados, pero todavía la Fiscalía tiene que decidir sobre esto. Tiene derecho a hacerlo, pero no prescribe, pues imagínense cómo va a prescribir si todavía se tiene la deuda, si todo eso se hizo con deuda. Pemex debe ese dinero, claro que tienen derecho a la defensa, pero nosotros y la Fiscalía lo está haciendo, está defendiendo legalmente el tema”, comentó.

López Obrador reiteró que los responsables deben devolver el dinero, pues la compra a sobreprecio está más que demostrada.

“Sí tienen que pagar, tienen que devolver el dinero, porque eso está demostrado. Eso sí no requiere demasiada investigación. En el caso de la planta lo mismo, hay además auditorías, está más que demostrado de que hubo un sobreprecio en la planta”, agregó.