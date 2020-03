Anuncia Paredes apoyo a familias

PUBLICIDAD

El alcalde Alfredo Paredes informó que se destinará un fondo económico municipal para atender los efectos de la contingencia por el COVID-19.

Informó que a partir de este miércoles empieza un programa de canasta básica a mitad de precio en las colonias del sur y norte de la ciudad.

“Nosotros como empleados hemos ayudado a que los dueños de tiendas y empresas tengan utilidades, ahora les pido de favor que les regresemos un poquito de todo lo que se merecen, necesitan un ingreso, les pido que guarden y cuiden a su plantilla laboral”.

Justificó las medidas de prevención que se aplicarán por dos semanas para evitar una proliferación del contagio que en situaciones adversas podría extenderse hasta cinco meses.

En cuanto al sector de la tortilla, dijo que se va a bajar el precio, se habló con muchos de ellos para que lo hagan así, ya que es un elemento primordial para el alimento de los ciudadanos.

“Vamos a destinar el presupuesto del siguiente semestre y de estos que faltan para completar el primero, para ponerlos al cien por ciento en esta contingencia, nos vamos a meter de lleno a apoyar a los más necesitados”.

NO ABUSARÁN TIENDAS DE SUS PRECIOS

El edil declaró que se estarán haciendo recorridos para exhortar a los comerciantes que no eleven el precio de los artículos en general, ya que muchas familias que viven al día y no tienen ingresos, se les vuelve casi imposible adquirirlos.

“Tuvimos muchas complicaciones en una tienda en la calle Juárez de la zona Centro, pero ya nos estamos acomodando a las circunstancias donde solo podrá entrar una persona por familia a realizar las compras, esto no se nos puede salir de control”.

Aseguró que la guerra para ganarle al virus COVID-19, no es en el hospitales, es en las calles para que no se genere la proliferación y esto pase rápido.