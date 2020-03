Anuncia Trump cierre de frontera con Canadá por coronavirus

La frontera entre Estados Unidos y Canadá estará cerrada a todo el tráfico no esencial, anunció hoy el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter.

Añadió que los detalles sobre el movimiento de personas serán anunciados más tarde, aunque no habrá efectos en el comercio entre las dos naciones.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020