Anuncian documental sobre Ariana Grande

'Excuse Me, I Love You' se espera que muestre imágenes de la última gira de la cantante en la que promocionaba su álbum 'Sweetener'.

Cada día más cantantes estrenan documentales que llegan a diferentes plataformas de streaming, tal es el caso de Taylor Swift, Beyoncé, Shawn Mendes y Billie Eilish, entre otros.

Y otro que se une a los famosos es la estrella estadounidense Ariana Grande con Excuse Me, I Love You, proyecto que llegará a través de Netflix.

Con una imagen en blanco y negro, la cantante compartió con sus seguidores la emoción de presentar su documental.

«Lanzando esto como una carta de amor para todos ustedes, en celebración de todo lo que hemos compartido en los últimos años. Sé que este proyecto solo captura parte de una gira (de todos los otros cientos de espectáculos y momentos que hemos compartido durante los últimos seis o siete años), pero solo quería agradecerles a todos por mostrarme más en esta vida. Hacer música y hacer todo esto ha sido todo lo que he conocido o me he entregado por completo de manera constante durante mucho tiempo. aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar nuevamente lo eternamente agradecido que estoy. He aprendido, visto y sentido mucho. Ha sido un gran honor compartir tanto de esta vida contigo», mencionó.

Hasta el momento no sé sabe que podremos ver en la producción, pero se espera que muestren imágenes de la última gira de la cantante en la que promocionaba su álbum ‘Sweetener’.

Excuse Me, I Love You estará disponible en Netflix a partir del próximo 21 de diciembre.