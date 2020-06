Anuncian reajuste en Nadadores

PUBLICIDAD

NADADORES-COAH.- Un reajuste de personal podría haber en el ayuntamiento pues el Gobierno Federal aplicó un recorte presupuestal de aproximadamente medio millón de pesos.

El alcalde Abraham González Ruíz, dijo que los recortes presupuestales se lo habían aplicado a principios de año y en esta última quincena de mayo se reflejó uno más.

“Este nos viene a pegar pues sabemos que la recaudación no es buena, por la contingencia sanitaria no vamos a poder recargar mientras no se reactive la economía, no se está pagando nada es muy complicado en distintos temas, sabemos que la recaudación de municipios pequeños es en base a agua y predial y esto bajo hasta un 80 por ciento”, indicó.

Señaló que buscan algunas estrategias para recuperarse, “nos pega al municipio, nos pega a la administración pero estoy evitando a toda costa hacer un recorte de personal, soy una persona humanista y es complicado terminar gente en esta pandemia, no se me hace justo”.

Mencionó que espera hacer un ajuste financiero y salir adelante en estos próximos meses que serán difíciles, “el detalle es completar la nómina, Comisión Federal no nos perdona y proveedores, estamos viendo en que nos limitamos, sería en proveedores para no afectar a las familias”.