¡Anuncian su compromiso Gwen Stefani y Blake Shelton!

La cantante Gwen Stefani anunció su compromiso con la estrella del country Blake Shelton tras cinco años de noviazgo.

«Blake Sheton… ¡sí, por favor!», compartió la intérprete de «Hollaback Girl».

«Gwen Stefani gracias por salvar mi 2020 y el resto de mi vida… Te amo. Escuché un sí», agregó su pareja a través de sus redes.

La famosa pareja ha estado saliendo desde noviembre de 2015 , luego de que ambas estrellas pasaran por rupturas repentinas e impactantes de sus respectivas parejas. Shelton y su ex esposa Miranda Lambert se divorciaron rápida y silenciosamente en julio de 2015, mientras que Stefani y Gavin Rossdale anunciaron su separación en agosto de 2015 y finalizaron su divorcio en abril de 2016.

Hey @gwenstefani thanks for saving my 2020… And the rest of my life.. I love you. I heard a YES! pic.twitter.com/mAgbbUtSlx

— Blake Shelton (@blakeshelton) October 27, 2020